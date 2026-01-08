به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،سعید مظفری‌زاده با ارائه نامه‌ای رسمی، استعفای خود را به هیئت‌مدیره باشگاه تقدیم کرده است. وی پیش‌تر اعلام کرده بود که به دلیل برخی مشکلات شخصی، قادر به ادامه همکاری در باشگاه تراکتور نیست.

هیئت‌مدیره باشگاه تراکتور در خصوص استعفای مدیرعامل و انتخاب مدیرعامل جدید تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تا زمان انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید، عباس الیاسی رئیس هیئت‌مدیره باشگاه تراکتور، امور جاری و اجرایی باشگاه را مطابق روال قانونی و اداری پیگیری و مدیریت خواهد کرد.