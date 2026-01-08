تیمی مشترک از بازرسان حوزه کشاورزی و تنظیم بازار، روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، بازار شهرستان جیرفت را به‌صورت میدانی مورد رصد و پایش قرار دادند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در راستای نظارت مستمر بر تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تیمی مشترک از بازرسان حوزه کشاورزی و تنظیم بازار، روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، بازار شهرستان جیرفت را به‌صورت میدانی مورد رصد و پایش قرار دادند.

این رزمایش نظارتی با حضور و مشارکت مدیریت بازرسی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، بازرسی تنظیم بازار و کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان جیرفت برگزار شد.

در جریان این بازدیدها، وضعیت عرضه و قیمت کالا‌های اساسی، نحوه توزیع اقلام پرمصرف، رعایت ضوابط صنفی و درج قیمت‌ها در واحد‌های عرضه‌کننده مورد بررسی دقیق قرار گرفت. بازرسان ضمن گفت‌و‌گو با کسبه و شهروندان، بر لزوم رعایت قوانین و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی تأکید کردند.

هدف از اجرای این رزمایش، افزایش نظارت میدانی، پیشگیری از سودجویی، کنترل نوسانات بازار و ایجاد آرامش و اطمینان در میان مصرف‌کنندگان عنوان شده است. مسئولان حاضر در این طرح نظارتی اعلام کردند که چنین بازدید‌هایی به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده ادامه خواهد داشت و با متخلفان احتمالی طبق ضوابط قانونی برخورد می‌شود.

گفتنی است همکاری دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی، از جمله بسیج مهندسین کشاورزی، نقش مؤثری در ارتقای شفافیت بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند.