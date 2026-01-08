پخش زنده
افزایش ۷ درصدی شاخص کل بورس تحت تأثیر افزایش تقاضا در نمادهای شاخصساز و بهبود سودآوری صنایع صادراتمحور بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شاخص کل بورس این هفته با رشد ۷.۱۴ درصدی ، تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت و رویکردهای جدید بانک مرکزی به محدوده ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد رسید؛ رشدی که عمدتاً ناشی از بهبود چشمانداز شرکتهای صادراتی پس از حذف ارز دستوری بوده، هرچند در برخی صنایع داخلی مانند خودرویی، دارویی و غذایی به دلیل عدم اصلاح قیمتها، همچنان ابهام و نگرانی وجود دارد.
جزئیات بیشتر در گزارش مریم فدایی؛