امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مطالبات کسبه بازار (حرف دل صنف پوشاک)

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۸- ۱۷:۰۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
جلسه بازاریان و اصناف با رئیس قوه قضائیه
جلسه بازاریان و اصناف با رئیس قوه قضائیه
۱۴۰۴-۱۰-۱۷
خبرهای مرتبط

مطالبات کسبه بازار

حضور معاون اول رئیس جمهور در بازار تهران؛ ۳۰ دی ۱۴۰۰

اصناف نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع برای صنعتی شدن هستند

تا یک ماه آینده؛ ارائه دستورالعمل تعرفه‌های صنعت نساجی

دستور رئیس‌جمهور برای حمایت از اصناف و بهبود ثبات ارزی

برچسب ها: مطالبات کسبه ، صنف پوشاک ، ثبات قیمت ، قیمت ارز ، نوسان ارز ، مواد اولیه پوشک
 