به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان گفت دشمن بعد از شکست در جنگ ۱۲ روزه دنبال این است که یک آشوب ذهنی برای افراد جامعه ایجاد کند چون با این آشوب‌ها جلوی کارهای مثبت گرفته می‌شود. امام جمعه کرمان گفت: دشمن این آشوب ذهنی را در سه سطح مسئولان ، خواص و نخبگان و عامه مردم برنامه ریزی کرده است و هر کس در سطح خود به اندازه توان خود باید برای خنثی کردن این آشوب‌ها تلاش کند.

سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استان گفت:در جشنواره طیبه صالحین برترین مربیان تربیتی نهادهای تربیتی همچون اموزش و پرورش و ارشاد و حوزه های علمیه و نهادهای دیگر شناسایی و تجلیل میشوند و به جشنواره کشوری بعنوان الگو معرفی میشوند

وی افزود:در مسابقات قران و عترت بسیج نیز در قالب فردی گروهی و خانوادگی در ۴ رشته مختلف قرانی مسابقات برگزار شده و برترینها به مرحله استانی راه بتفتند و امروز تقدیر میشوند