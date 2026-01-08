به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد و گفت: دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش دارد.

مینا معتمدی افزود: چادگان با بیشینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر و کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.

وی گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان امروز به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دمای آن در سردترین ساعات بامداد جمعه به سه درجه زیر صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی جوی پایدار تا اواسط روز جمعه در سطح استان مستقر بوده و طی این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان تا فردا شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

معتمدی افزود: از اواخر وقت جمعه در نواحی غربی افزایش ابر و طی روز شنبه در نواحی غربی، شمالی و جنوبی استان بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما انتظار می‌رود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، در مناطق برف‌گیر کوهستانی طی امروز و فردا احتمال سقوط بهمن وجود دارد.