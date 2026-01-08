پخش زنده
نمایش رادیویی «آسانسور» و برنامه رادیویی «شاهنامه»، امشب و جمعه ۱۹ دی، از رادیو نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش رادیویی «آسانسور» از مجموعه «دونفرهها» با روایت رویارویی دو مرد در فضای بسته یک آسانسور، جمعه ۱۹ دی، ساعت ۰۸:۳۰، از رادیو نمایش پخش و همان روز در ساعتهای ۱۶:۰۰ و ۲۳:۰۰ف بازپخش می شود.
این نمایش رادیویی بر اساس متنی از ژرار لووایه، نویسنده فرانسوی، تولید شده و ترجمه، تنظیم، کارگردانی و یکی از نقشهای اصلی آن را داریوش مودبیان برعهده دارد.
محمد آقامحمدی دیگر بازیگر این نمایش است و گویندگی اثر را سهیلا غفاریراد انجام میدهد.
سردبیری مجموعه «دونفرهها» را امین رهبر برعهده دارد. نرگس موسیپور و محمدرضا قبادیفر افکتور، رضا طاهری صدابردار و فرشاد آذرنیا به عنوان تهیهکننده در این نمایش رادیویی حضور دارند.
داستان «آسانسور»، در آخرین شب پیش از تعطیلات عمومی و در یکی از برجهای اداری شهر پاریس روایت میشود، جایی که یک نقاش برای رنگآمیزی اتاقک آسانسور در ساختمان تعطیلشده مشغول کار است. ورود مردی شیکپوش که مدیرعامل یکی از شرکتهای مستقر در ساختمان است، آسانسور را به حرکت درمیآورد، اما توقف آن در میانه راه، گفتوگویی پرتنش با لحنی طنزآمیز و تلخ و رخدادهایی غیرمنتظره را رقم میزند.
برنامه رادیویی «شاهنامه»، پنجشنبه ۱۸ دی، ساعت ۲۱:۰۰، با حضور ایرج راد، پخش می شود.
برنامه «شاهنامه» یکی از تولیدات هفتگی رادیو نمایش است که با بازخوانی و واکاوی جلوههای نمایشی، حماسی و فرهنگی اثر جاودانه فردوسی، علاقهمندان را با دنیای شاهنامه آشنا میکند.
این برنامه به تهیهکنندگی علیرضا بهروش و اجرا و کارشناسی یاسر موحدفر و صدابرداری رامین آریا شکوه، با رویکردی روایی و گفتوگومحور تولید میشود و تلاش دارد روح حماسه و هنر روایتگری ایرانی را در قالب صدای رادیو زنده نگه دارد و نسل امروز را با میراث فرهنگی کهن ایران پیوند بزند.
در هر قسمت، استادان ادبیات و هنرمندان حوزه فردوسی و شاهنامه به عنوان مهمان حضور دارند و درباره ابعاد مختلف اثر فردوسی به گفتوگو میپردازند.
این برنامه ادبی، پنجشنبهها، ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰ پخش میشود و بازپخش آن جمعهها، ساعت ۰۷:۳۰ تا ۰۸:۳۰ است.