تیم فوتبال زنان استقلال با پیروزی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مرحله نیمه‌نهایی مقابل فولاد مجوز ورود به لیگ برتر را کسب کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار برگشت مرحله نیمه‌نهایی لیگ دسته اول فوتبال زنان ایران امروز (پنجشنبه ۱۸ دی) برگزار شد و تیم فوتبال زنان استقلال با پیروزی مقابل فولاد خوزستان صعودش به لیگ برتر را قطعی کرد.

آبی‌پوشان پایتخت که در دیدار رفت با دو گل نیلوفر عظیمی فولاد خوزستان را در اهواز شکست داده بودند امروز در دیدار برگشت با تک گل تینا جهانشاهی موفق شدند فولاد را یک بر صفر شکست دهند و با برتری در مجموع دو دیدار راهی فینال لیگ دسته اول شوند.

با این پیروزی استقلال ضمن صعود به دیدار پایانی رقابت‌ها سهمیه حضور در لیگ برتر فوتبال زنان ایران را کسب کرد.