رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور یادواره شهیدان منافی زاده از امروز و به مدت ۲ روز به میزبانی استان تهران و در سالن شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی پنج وزن نخست مشخص شدند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم:

امیرحسین عباسی (تهران) – محمدجواد صبوری (خراسان رضوی)

عرفان سیری (تهران) – محمد صفرپور (مازندران)

۶۵ کیلوگرم:

امیررضا تیموری زاد (تهران) - حسین شیرمحمدی (زنجان)

محمد عمویی (البرز) – سام ارشد (تهران)

بیشتر بخوانید

۳ نماینده ایران در فینال و ۴ نماینده در دیدار رده بندی

۷۴ کیلوگرم:

یاسر تاریخی (سهمیه) - شایان اردو (خراسان رضوی)

مبین معصومی (آذربایجان شرقی) – محمدماهان خرم کاه (مازندران)

۸۶ کیلوگرم:

ساجد باباشاوردی (قزوین) – امیرعلی مسلمی (مازندران)

محمدمهدی هداوند (توابع تهران) – ابوالفضل شمسی پور (تهران)

۹۷ کیلوگرم:

دانیال توکلی (مازندران) – توحید نوری (تهران)

امیرمحمد شفائی (خراسان رضوی) – شهراد روزبهانی (تهران)