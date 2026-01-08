پخش زنده
رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور یادواره شهیدان منافی زاده از امروز و به مدت ۲ روز به میزبانی استان تهران و در سالن شهدای هفتم تیر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی پنج وزن نخست مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم:
امیرحسین عباسی (تهران) – محمدجواد صبوری (خراسان رضوی)
عرفان سیری (تهران) – محمد صفرپور (مازندران)
۶۵ کیلوگرم:
امیررضا تیموری زاد (تهران) - حسین شیرمحمدی (زنجان)
محمد عمویی (البرز) – سام ارشد (تهران)
۷۴ کیلوگرم:
یاسر تاریخی (سهمیه) - شایان اردو (خراسان رضوی)
مبین معصومی (آذربایجان شرقی) – محمدماهان خرم کاه (مازندران)
۸۶ کیلوگرم:
ساجد باباشاوردی (قزوین) – امیرعلی مسلمی (مازندران)
محمدمهدی هداوند (توابع تهران) – ابوالفضل شمسی پور (تهران)
۹۷ کیلوگرم:
دانیال توکلی (مازندران) – توحید نوری (تهران)
امیرمحمد شفائی (خراسان رضوی) – شهراد روزبهانی (تهران)