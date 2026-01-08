به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از گذشت دو روز از حریق در بزرگ‌ترین شرکت لبنی کشور، کارخانه کاله در آمل فعالیت خود را به حالت عادی بازگرداند.

ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بازدید میدانی از این کارخانه گفت: در وزارت صنایع تصمیم گرفته شد حداکثر تلاش برای تأمین ماشین‌آلات واحد‌های آسیب‌دیده، ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز پیگیری شود تا شاهد شکوفایی سریع بخش‌های خسارت دیده باشیم و شرکت کاله به افتخار ملی تبدیل شود.

سوادکوهی فرماندار ویژه آمل نیز گفت: یکی از دغدغه‌های استاندار مازندران حفظ اشتغال کارگران مجموعه‌های آسیب‌دیده بود و خوشبختانه هیچ کارگری بیکار نشده است

وی با بیان اینکه امروز دریافت شیر در کارخانه کاله به ۱۰۰۰ تن رسید و روال تولید به حالت عادی بازگشته است، افزود: اقدامات بازسازی نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

صدیق نیا، قائم‌مقام شرکت لبنی کاله، افزود: تمامی کارکنان و کارگران شرکت تحت حمایت هستند و هیچ‌کس بیکار نخواهد شد. حتی سالنی که سوخته، کارگران در سایر واحد‌های گروه کاله مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: امروز تولید شیر با قدرت تمام انجام می‌شود؛ ۲۲۰۰ تن در آمل و ۸۰۰ تن در سایر واحد‌ها دریافت و فرآوری شد. ساخت واحد‌های آسیب‌دیده زمان‌بر خواهد بود، اما برنامه‌ریزی دقیق برای بازسازی در حال انجام است.