مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران گفت: در بررسی عملکرد حملونقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران نشان میدهد میزان بار جابهجا شده، صدور بارنامهها و شاخصهای نظارتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، مهرداد جهانی افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، میزان بار جابهجا شده استان تهران در 9 ماهه سالجاری ، به ۳۶ میلیون و ۳۶۴ هزار تن رسیده که بیانگر افزایش محسوس فعالیتهای حملونقل کالانسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین تعداد بارنامههای صادره استان با ثبت ۳ هزار و ۴۹۲ سفر، رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد