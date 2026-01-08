وی گفت: متوسط نرخ تن-کیلومتر بر اساس بارنامه‌های صادره ۲۴ هزار و ۱۶۶ ثبت شده که بیانگر پویایی حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش مسافت‌های پیموده‌شده در جابه‌جایی کالاو بهبود شاخص های عملکردی است به گونه ای که استمرار فعالیت ناوگان باری نشان دهنده تحرک ، کارآمدی و نقش موثر حمل و نقل جاده ای در تامین و توزیع کالا است.

جهانی تصریح کرد : همچنین میزان بار جابه‌جا شده با وانت‌بارها ۱۴ هزار و ۲۳۱ تن است و در حال حاضر ۲۷۳ راننده وانت‌بار به صورت فعال در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران گفت: در بخش نظارت و مقابله با تخلفات، ۴۰۰ فقره بارنامه غیرواقعی از طریق سامانه داپ شناسایی و کشف شده است. در همین راستا، ۴۶ پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۱، تعداد ۵۹ پرونده به کمیسیون ماده ۱۴ و ۱۰۳ پرونده نیز به کمیسیون ماده ۱۲ ارسال شده است.

مهرداد جهانی همچنین در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی افزود : ۱۴ هزار و ۵۶۴ فقره شکایت مورد بررسی و پاسخ‌گویی قرار گرفته و در بخش نظارت‌های میدانی، ۲۲۱ بازدید از پایانه‌های بار و مراکز عمده بار استان انجام شده است.