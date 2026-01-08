استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده، هنرمند برجسته نگارگری و هنرهای تجسمی ایران، سحرگاه امروز درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده، از چهره‌های برجسته و پیشکسوت هنرهای تجسمی ایران، سحرگاه امروز چشم از جهان فروبست.

استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده متولد۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۲ بود و از نخستین نسل هنرمندانی بود که آموزش رسمی هنر را در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان تجربه کرد. وی از هنرآموختگان دوره اول این هنرستان بود و نزد استادانی چون بهادری و جواد رستم شیرازی آموزش دید؛ استادانی که هر یک از پایه‌گذاران جریان آموزش آکادمیک هنرهای سنتی در ایران محسوب می‌شوند.

جزی‌زاده پس از پایان دوره آموزش، خود به‌عنوان یکی از نخستین استادان هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به تدریس پرداخت و در طول دهه‌ها فعالیت آموزشی، نقش مهمی در تربیت نسل‌های متعدد هنرمندان ایفا کرد. وی در آموزش، نگاه سنتی استاد شاگردی را با اصول علمی و آکادمیک درآمیخت و با تسلط بر مباحث طراحی، نگارگری، ترکیب‌بندی، آناتومی و شناخت نقوش ایرانی، شاگردانی پرورش داد که هر یک در شاخه‌ای از هنرهای تجسمی و صنایع دستی فعال شدند.

آثار استاد جزی‌زاده در رشته‌های متعددی همچون قلم‌زنی، قالیبافی، خاتم‌کاری، منبت، آرایه‌های معماری و کاشی‌کاری مورد استفاده قرار گرفت .

جزئیات مربوط به آئین تشییع و خاکسپاری استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.