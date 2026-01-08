به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس احکام صادره از سوی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران، شکایت احمد عبدالله‌زاده علیه دو باشگاه استقلال خوزستان و فولاد خوزستان منجر به صدور آرای مالی جداگانه شد و هر دو باشگاه به پرداخت مبالغی در حق این بازیکن محکوم شدند.

طبق رأی نخست، در پرونده شکایت احمد عبدالله‌زاده از باشگاه استقلال خوزستان، کمیته وضعیت با استناد به قرارداد منعقده و با تأکید بر اصل اجرای مؤثر قراردادها، ادعای فسخ باشگاه را غیرموجه تشخیص داد و استقلال خوزستان را به پرداخت چهار میلیارد تومان بابت اصل خواسته به همراه ۱۵۴ میلیون تومان بابت هزینه دادرسی در حق این بازیکن محکوم کرد. در این رأی تأکید شده که حضور بازیکن در تمرینات و اجرای عملی قرارداد، ایجاد تعهدات قانونی برای طرفین کرده و عدم ثبت یا اختلافات بعدی، موجب سلب حقوق بازیکن نمی‌شود.

در رأی دوم، کمیته وضعیت به شکایت عبدالله‌زاده از باشگاه فولاد خوزستان رسیدگی کرد. در این پرونده نیز با رد دفاعیات باشگاه، فولاد به پرداخت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بابت اصل خواسته و همچنین ۴۵ میلیون تومان بابت هزینه دادرسی محکوم شد. کمیته وضعیت اعلام کرده است که ادعای کسر یا عدم پرداخت، با مستندات ارائه‌شده از سوی بازیکن همخوانی نداشته و باشگاه مکلف به اجرای کامل تعهدات مالی خود است.

بر اساس این دو رأی، هر دو باشگاه موظف‌اند در مهلت قانونی تعیین‌شده نسبت به اجرای احکام اقدام کنند؛ در غیر این صورت، پرونده برای اعمال ضمانت‌های اجرایی و انضباطی به مراجع ذی‌ربط فدراسیون فوتبال ارجاع خواهد شد. این آرا ظرف مدت مقرر، قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال هستند.