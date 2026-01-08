به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طیبه محمدی افزود: از شروع سال تحصیلی جدید تاکنون هفت هزار نوآموز در برنامه ملی سنجش و ارزیابی نوآموزان بدو ورود به دبستان شرکت کرده‌اند و همچنان نوبت‌گیری با فعالیت ۲۳ مرکز در استان ادامه دارد.

او تصریح کرد: در سال جاری، ۲۳ مرکز جامع سنجش موظف در سطح استان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا فرآیند سنجش سلامت نوآموزان با نظم، دقت و پوشش کامل انجام شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی همدان با تأکید بر اینکه سامانه نوبت‌گیری برنامه سنجش همچنان فعال است، گفت: شرکت در برنامه ملی سنجش سلامت برای ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی الزامی است و بدون دریافت نوبت و طی‌کردن فرآیند سنجش ثبت‌نام نوآموزان در سال آینده در پایه اول مدارس ابتدایی انجام نخواهد شد.

طیبه محمدی با اشاره به اینکه برنامه ملی سنجش ۱۴۰۴ مختص متولدین از تاریخ اول مهرماه ۹۸ تا ۳۱ شهریورماه ۹۹ است، افزود: در این طرح نوآموزان مورد ارزیابی جسمانی، شنوایی، بینایی، آمادگی تحصیلی، گفتار و تعامل اجتماعی قرار می‌گیرند تا در صورت وجود موارد خاص از همان ابتدای ورود به نظام آموزشی خدمات لازم را دریافت کنند.

او تصریح کرد: لینک نوبت‌گیری سامانه سنجش به آدرس https://sirat ۲ medu.ir است.