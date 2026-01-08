ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر، ۲۱ دیماه به مدت یک هفته از طریق سامانه رسمی انتخابات وزارت کشور انجام می‌گیرد‌.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، هادی شهریاری مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و دبیر انتخابات استان کرمان گفت: ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر، ۲۱ دیماه به مدت یک هفته از طریق سامانه رسمی انتخابات وزارت کشور انجام می‌گیرد‌.

فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ۱۶۸ روز است که از ۲۷ آذرماه آغاز شده ضمن آنکه فرآیند انتخابات شوراهای روستاها نیز ۱۳۵ روز بوده و از ۲۹ دی ماه شروع می‌شود

در روستاهای تا ۲۰۰ خانوار حداقل مدرک تحصیلی، سواد خواندن و نوشتن و بالای ۲۰۰ خانوار جمعیت، دیپلم است

مدرک تحصیلی برای داوطلبان در شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، فوق دیپلم یا معادل آن و برای شورای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت در قانون لیسانس تعیین شده است.