بازار ماهی فریدونکنار پس از تعطیلی بازار غیرقانونی پرندگان، همچنان پرجنب‌وجوش است و فروشندگان از افزایش تقاضا خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بازار ماهی فریدونکنار با تعطیلی بازار غیرقانونی پرندگان، رونق تازه‌ای یافته است. این بازار که سال‌ها محل خرید و فروش پرندگان مهاجر بود، اکنون با دیوارهای بلند و نام خیابان تنها یادآور گذشته است و تمرکز اصلی بر فروش انواع ماهی و آبزیان دریایی و پرورشی قرار گرفته است.

یکی از پاک‌کنندگان ماهی در این بازار می‌گوید: اگر بازار خوب باشد، روزانه تا ۴۹ کیلو ماهی پاک می‌کنیم.

مدیرکل شیلات مازندران، نیما حسین‌زاده در این باره گفت: انواع مختلف آبزیان دریایی و پرورشی با میانگین قیمت ۴۰ هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان عرضه می‌شود. کفال و کپور در فصل پاییز و ماهی سفید در زمستان در بازار موجود هستند.

وی افزود: برای دسترسی راحت مردم، ماهی در بازارهای ماهی استان عرضه شده و به صورت روزانه به استان‌هایی چون تهران نیز ارسال می‌شود.

حسین‌زاده تأکید کرد از آغاز فصل صید در مهرماه تاکنون، ۸۴۰ تن ماهی در سواحل مازندران صید شده است و حدود ۲۳ گونه اقتصادی در دریای خزر شناسایی شده‌اند.

گزارش از زینب نجاتی