رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد از راهاندازی اورژانس قضائی در روستای جهادآباد خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد از راهاندازی اورژانس قضائی در روستای جهادآباد خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به امور فوری و حساس قضائی صورت گرفته است.
علیرضا سالاری در مراسم افتتاح این دفتر اعلام کرد: "اورژانس قضائی با حضور مسئولان محلی و اعضای شورای تأمین شهرستان در دهستان جهادآباد افتتاح شد.
وی گفت :هدف اصلی ما افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و پاسخگویی سریع به مطالبههای عمومی است."
او افزود: "ایجاد این مرکز گامی مؤثر در کاهش زمان دادرسی و پاسخگویی به نیازهای ضروری مردم خواهد بود. اورژانس قضائی جهادآباد بهویژه در رسیدگی به پروندههای فوری و موضوعات دارای فوریت نقش مهمی خواهد داشت و میتواند مانع سرگردانی شهروندان در فرآیندهای طولانی قضائی شود."
سالاری در با تأکید بر اهمیت همکاری مسئولان و حضور مردم در این اقدام، خاطرنشان کرد: "امیدواریم این مرکز بتواند به حقوق شهروندان کمک کند و فرآیندهای قضائی را تسهیل نماید."
