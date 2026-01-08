به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد از راه‌اندازی اورژانس قضائی در روستای جهادآباد خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به امور فوری و حساس قضائی صورت گرفته است.

علیرضا سالاری در مراسم افتتاح این دفتر اعلام کرد: "اورژانس قضائی با حضور مسئولان محلی و اعضای شورای تأمین شهرستان در دهستان جهادآباد افتتاح شد.

وی گفت :هدف اصلی ما افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و پاسخ‌گویی سریع به مطالبه‌های عمومی است."

او افزود: "ایجاد این مرکز گامی مؤثر در کاهش زمان دادرسی و پاسخ‌گویی به نیازهای ضروری مردم خواهد بود. اورژانس قضائی جهادآباد به‌ویژه در رسیدگی به پرونده‌های فوری و موضوعات دارای فوریت نقش مهمی خواهد داشت و می‌تواند مانع سرگردانی شهروندان در فرآیندهای طولانی قضائی شود."

سالاری در با تأکید بر اهمیت همکاری مسئولان و حضور مردم در این اقدام، خاطرنشان کرد: "امیدواریم این مرکز بتواند به حقوق شهروندان کمک کند و فرآیندهای قضائی را تسهیل نماید."

---