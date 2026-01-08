به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حکم فرهاد عزیزی مدیر کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی برای مهدی عالیپور آمده است: با توجه به تعهد، تخصص و تجربه جناب‌عالی، به پیشنهاد مدیرکل استان به سمت «سرپرست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل- هفت‌تپه» منصوب می‌شوید.

با توجه به ظرفیت‌های موجود لازم است با برنامه‌ریزی منسجم ضمن هماهنگی کامل با اداره کل پایگاه‌ها و مدیرکل استان نسبت به تحقق اهداف، برنامه‌ها و انجام امور محوله اقدام کنید. امید است در پرتو عنایت حق‌تعالی و در سایه توجهات ولی‌عصر (عج) در حفاظت و احیای چغازنبیل- هفت‌تپه با اولویت تعهد مندرج در پرونده ثبت جهانی این اثر، موفق و مؤید باشید.

مهدی عالیپور متولد ۱۳۶۴ و دانشجوی دکترای دانشگاه محقق اردبیلی است. وی پیش از این مسئولیت واحد باستان‌شناسی پایگاه جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه را برعهده داشت.