سرپرست دفتر مدیریت نگهداری حریم راه سازمان راهداری اعلام کرد: در ۹ ماه از ابتدای سال، در راستای ارتقاء ایمنی و حفظ حقوق عمومی، سازمان با قاطعیت با هرگونه تعرض به حریم راهها برخورد کرده و بیش از ۱۳۶۲ مورد ساختوساز غیرمجاز حاشیه راهها را تخریب کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ایوب کُرد، سرپرست دفتر مدیریت نگهداری حریم راه سازمان راهداری و حملونقل جادهای، از نتایج عملیات گسترده این سازمان در کنترل و مراقبت از حریم شبکه راههای کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ خبر داد.
اقدامات ضربتی در برابر تصرفات غیرقانونی
کرد تأکید کرد که هدف اصلی، ارتقاء ایمنی محورها و جلوگیری از هرگونه تعرض به حریم قانونی راهها بوده است. در این راستا، سختگیریهای نظارتی منجر به شناسایی ۱۰۷۱ مورد ساختوساز غیرمجاز در حاشیه راهها شده است. در ادامه اقدامات انضباطی، تعداد ۱۳۶۲ فقره مستحدثات غیرمجاز تخریب و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده است. این اقدامات شامل ۴۱۰ مسیر دسترسی بدون مجوز نیز میشود که بلافاصله مسدود شدهاند.
کنترل زیرساختها و راههای دسترسی:
وی افزود: علاوه بر ساختوسازهای معمول، ۳۲۰ فقره تأسیسات زیربنایی غیرمجاز حاشیه راه نیز تخریب شدهاند، چرا که این تأسیسات مستقیماً سطح ایمنی جادهها را کاهش میدهند. این در حالی است که سازمان در عین برخورد با تخلف، به توسعه قانونی نیز توجه داشته و در همین مدت، ۴۳۴ مجوز رسمی برای احداث راههای دسترسی جدید در سطح شبکه راههای کشور صادر کرده است.
پاسخگویی به استعلامات و نقش پنجره واحد
کُرد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تسهیلگری سازمان اشاره کرد و گفت: در راستای تعامل با سایر نهادها، در این ۹ ماه، ۸۳۴ مورد پاسخ استعلام به ساختوسازها و ۱۹۳۸ مورد عبور تأسیسات زیربنایی در حاشیه راهها صادر شده است. همچنین، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با صدور ۱۰ هزار و ۹۴۷ فقره مجوز برای تعیین کاربری و واگذاری زمین، نقش محوری در ساماندهی اراضی مورد تقاضا ایفا کرده است.