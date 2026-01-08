رئیس دادگستری کل خوزستان گفت: رفع اختلافات از طریق روش‌های جایگزین قضایی مانند داوری و میانجی‌گری، به مراتب می‌تواند نتیجه و اثر بهتری میان طرفین دعوا و در جامعه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در نشست با معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه که با حضور اعضای شورای معاونین و روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان برگزار شد، اظهار کرد: مبانی و اصول حاکم بر داوری، در چند موضوع خلاصه می‌شود و زیرساخت‌های استفاده از داوری باید ایجاد شود.

وی ادامه داد: داوری و میانجی‌گری موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود و شیوه‌ای ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر برای حل و فصل دعاوی است.

دهقانی تاکید کرد: امروزه قوه قضائیه همانند ارجاع پرونده به کارشناس، در موضوع داوری نیز به سمت داوری تخصص و حرفه ایی گام برداشته است.

وی گفت: گنجاندن شرط داوری در قرارداد‌های صنوف مختلف و تشویق طرفین قراداد بویژه در قرارداد‌های دارای ابعاد تخصصی به حل و فصل اختلافات از طریق داور حرفه ایی و تخصصی کمک می‌کند ضمن عدول از تشریفات و با تمرکز بر اصول رسیدگی بی طرفانه، عادلانه و منصفانه، به نتیجه مورد نظر که همان حل و فصل اختلافات قراردادی دست یابیم.

دهقانی با بیان این که ارجاع به داوری باید قبل از ارجاع پرونده به محاکم باشد، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های عملیاتی دادگستری‌ها و شورا‌های حل اختلاف، استفاده از داوری و میانجیگری در حل و فصل دعاوی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است.

معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: استفاده از داوری در استان‌های مرزی و در روابط میان تجار دو کشور بسیار اثرگذار است و موجب توسعه اقتصادی خواهد شد.

محسن مقدس افزود: انتخاب داور در معاملات بین المللی، موجب ایجاد اعتماد و بستری امن برای تجارت میان دو کشور شده و در صورت بروز اختلاف میان بازرگانان، توسط داوران بین‌المللی داوری شود.

وی افزود: توسعه داوری به معنای کاهش پرونده‌های وارده، سرعت در رسیدگی به ویژه در پرونده‌های مرتبط با ورشکستگی و کاهش هزینه‌هاست.

مقدس با بیان این که توسعه داوری مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است، گفت: در کنار این مسئله باید به سمت داوری حرفه‌ای حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: داورانی که صلاحیت آنان توسط قوه قضائیه تایید شده، به سه دسته عمومی، تخصصی و بین‌المللی تقسیم شده است و این قوه تنها آموزش، تایید صلاحیت و ساماندهی آنان را به عهده دارد.

مقدس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خداوند متعال دنیا را بر محور عدالت خلق کرده است و تنها کسانی که به آنان اجازه داده شده که نقش خلیفه الله را بر زمین به عهده بگیرند، قضات هستند. از این رو انتطار می‌رود همواره به این نقش و تکلیف الهی توجه و نظارت کنند.

وی افزود: شما تنها امید مردم بر روی زمین هستید و نتیجه قضاوت‌های خود را بر زندگی فردی، اجتماعی و نسل خود خواهید دید.

مقدس تاکید کرد: داوران نیز به عنوان معتمد و قاضی خصوصی مورد انتخاب طرفین قرار گرفته و با دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و خانوادگی همکاری می‌کنند.