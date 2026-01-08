امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت امروز بازار تهران ـ ساعت ۱۰ صبح

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۸- ۱۷:۲۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
جلسه بازاریان و اصناف با رئیس قوه قضائیه
جلسه بازاریان و اصناف با رئیس قوه قضائیه
۱۴۰۴-۱۰-۱۷
خبرهای مرتبط

ایمن‌سازی سرا‌های بازار بزرگ تهران ضروری است

دستور توقیف فعالیت سرای آزادی بازار توسط دادستان تهران صادر شد

کتاب «سرای امیرکبیر از گذشته تا امروز» منتشر شد

استاندار تهران: بازار با انسجام و همراهی بازاریان از شرایط سخت عبور می‌کند

سرقت مطالبات مردمی

برچسب ها: بازار تهران ، مغازه داران ، اختشاشات ، کسب و کار ، شلوغی ، معترض
 