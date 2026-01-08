به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز خلیج فارس، محمد آشوری تازیانی در بیست و نهمین نشست مجمع عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور که در بندرعباس برگزار شد، افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود روش‌های حکمرانی نقش کلیدی دارد.

وی با اشاره به ضرورت عبور از شعار و حرکت به‌سوی اقدام عملی گفت: همه بر ایده‌های توسعه‌ای اتفاق نظر دارند، اما تحقق آنها در پهنه سرزمینی کشور مستلزم عزم جدی و همکاری مؤثر بین دولت، مجلس، نظام مهندسی و سایر ارکان حاکمیت است.

استاندار هرمزگان افزود: دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهاد‌های حاکمیتی در کنار جامعه مدنی باید به‌عنوان شرکای راهبردی، در مسیر خدمت‌رسانی مؤثر به مردم حرکت کنند. هم‌راستایی سیاست‌ها، ساختار‌ها و برنامه‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور را تسهیل کند.

بیشتر بخوانید؛ رکورد شکنی جوجه ریزی در مرغداری‌های هرمزگان

محمد آشوری تازیانی با اشاره به چالش‌های حوزه مسکن، خواستار بازنگری در شیوه‌های اجرایی قوانین شد و گفت: با یک نسخه واحد نمی‌توان مسائل مسکن را مدیریت کرد و امروز نیازمند آسیب‌شناسی، بازطراحی و افزایش بهره‌وری در این حوزه هستیم.

همکاری مشترک میان حاکمیت و جامعه مدنی می‌تواند اجرای مؤثرتر قوانین و رفع نارسایی‌ها را به همراه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه هرمزگان در توسعه کشور، تأخیر در تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهری را یکی از عوامل آشفتگی در حوزه شهرسازی و سیما و منظر شهری عنوان کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی سازمان نظام مهندسی در صنعت ساختمان، گفت: مأموریت مشترک دولت و نظام مهندسی، صیانت از جان مردم، ارتقای کیفیت زندگی و تضمین آینده‌ای ایمن برای شهر‌ها و سکونتگاه‌های کشور است.

حبیب‌الله طاهرخانی با اشاره به رویکرد تعامل و همفکری وزارت راه و شهرسازی با جامعه مهندسی کشور افزود: بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام مهندسی ضرورتی انکارناپذیر است و این اعتماد، سرمایه اصلی این نهاد حرفه‌ای به شمار می‌رود. شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت واقعی، از مهم‌ترین الزامات تحقق این هدف است.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع نظام مهندسی کشور، گفت: استقرار کامل این سامانه به‌ویژه سامانه ارجاع کار، می‌تواند نظم، عدالت حرفه‌ای و شفافیت را در فرآیند‌ها تضمین کند، همچنین اصلاح نظام مالی سازمان‌های استانی و برخورد قاطع با تخلفات، برای حفظ اعتبار نظام مهندسی ضروری است.