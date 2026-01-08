به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دومین بازی مرحله پلی آف لیگ دسته یک فوتبال زنان ایران امروز برگزار شد که فولادی‌ها با هدایت مینا بارانی در یک بازی خارج از خانه به مصاف استقلال تهران رفتند.

نیمه اول این دیدار گلی در بر نداشت ولی در نیمه دوم استقلال موفق شدند برای یک بار دروازه فولاد را باز کنند. این بازی در نهایت پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با حساب یک بر صفر به سود استقلال تهران به پایان رسید.

فولادی‌ها در بازی رفت در اهواز نیز با حساب ۲ بر صفر مغلوب استقلال تهران شدند و بر اساس دو بازی انجام شده، فولاد از صعود به لیگ برتر باز ماند و استقلال تهران لیگ برتری شد.