به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری راهپیمایی مردم سراسر استان در محکومیت اغتشاشات اخیر، خبر داد.

حجت الاسلام ناصر اظهار کرد: مردم سراسر استان زنجان در محکومیت و ابراز انزجار از تحرکات مذبوحانه اخیر اغتشاشگران و اخلالگران در نظم و امنیت جامعه پس از اقامه نماز وحدت بخش جمعه، فردا ۱۹ دی‌ماه در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این راهپیمایی در مرکز استان از مصلای بزرگ خاتم الانبیای زنجان آغاز می‌شود و تا میدان رسل ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام ناصر ضمن تقدیر از حضور همیشگی مردم انقلابی استان در صحنه‌های مختلف دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی؛ از امت همیشه بیدار و لحظه شناس برای شرکت پرشور و حماسی در راهپیمایی فردا، دعوت کرد.