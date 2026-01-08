بورس کالای ایران در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه، میزبان معامله ۱۹۶هزار و ۳۳۱ تن محصول بود. تالار صنعتی با معامله ۸۰ هزار و ۳۶۹ تن محصول پیشتاز معاملات بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز در تالار صنعتی ۸۹ هزارو ۳۶۹ تن محصول داد و ستد شد که شامل ۶۶ هزار و ۹۹۰ تن میلگرد، ۱۲ هزار و ۹۴۹ تن ورق، ۳۰۰ تن شمش بلوم و ۱۳۰ تن سیم و مفتول مسی بود.

تالار صادراتی، فروش ۱۴ هزار و ۳۰۰ تن کلینکر، ۲۶ هزار و ۷۵۰ تن سیمان، ۱۵ هزار و ۷۸۰ تن قیر، ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۴ هزار تن مس کاتد و ۱۹۰ تن سولفونیک اسید را رقم زد.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۲۰ هزار و ۹۰۳ تن محصولات پلیمری، ۳ هزار تن قیر و ۵ هزار تن گوگرد دست به دست شد.

تالار حراج همزمان، معامله ۱۰۰ محصول گروه آلومینیومی را ثبت کرد.

تالار حراج باز، میزبان معامله ۴۰۰ تن محصول پتروشیمی بود.

در تالار سیمان ۵ هزارو ۹۸۵ تن سیمان معامله شد.

در تالار فرعی ۹ هزار و ۵۵۴ تن محصول فروخته شد.

همچنین در تالار خودرو ۳۰ دستگاه ون فوتون وانا خریدار داشت.