کشف گازوئیل فاقد مجوز در مرودشت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ "علیرضا نوشاد" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق فرآوردهای نفتی با اشراف اطلاعاتی از وجود مقادیری سوخت قاچاق در یکی ازانبارهای این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مراجع قضائی به محل مورد نظر اعزام ودربازرسی از ان محل ۳ هزارو ۸۰۰ لیترگازوئیل قاچاق کشف، پرونده تشکیل وتحویل مراجع قضایی شد.
سرهنگ " نوشاد"تصریح کرد: ارزش سوخت کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت در پایان با هشدار به قاچاقچیان که سوختهای یارانهای را با قیمت نازل جمع آوری و برای کسب سود بیشتر قاچاق میکنند خاطر نشان کرد: پلیس با این گونه افراد سودجو قاطعانه برخورد خواهند کرد.