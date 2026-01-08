به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی تالش از کشف ۱۰۷ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیون تومان در بازرسی از یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عباس حقیقی نیا با بیان اینکه محصولات آرایشی و بهداشتی ارتباطی مستقیم با سلامتی افراد جامعه دارد، اظهار داشت: پلیس با قاچاقچیان این عرصه برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

وی در ادامه گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری، توزیع و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در یک واحد صنفی در شهرستان تالش، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی تالش از معرفی متهم ۴۰ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد.