فرمانده انتظامی استان مرکزی: خدمت صادقانه و بی وقفه برای تأمین امنیت و آرامش جامعه سرلوحه کار پلیس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی استان مرکزی در جمع فراگیران مرکز آموزش مالک اشتر، با تأکید بر لزوم حفظ هوشیاری و آمادگی و تعامل احترام آمیز با مردم در اجرای مأموریت‌های پیش رو گفت: خدمت صادقانه و بی وقفه برای تأمین امنیت و آرامش جامعه سرلوحه کار پلیس است.

سردار هادی رفیعی کیا در نشست «هدایت سیاسی و جهاد تبیین و ایجاد امید آفرینی و روحیه مضاعف» در جمع فراگیران مرکز آموزش علمی تخصصی مالک اشتر اراک، ضمن قدردانی از مجاهدت و تلاش‌های این عزیزان در برقراری نظم و امنیت عمومی در نقاط مختلف استان، بر حفظ آمادگی و هوشیاری عملیاتی به عنوان رکن اصلی موفقیت در مأموریت‌ها تأکید کرد و افزود: برخورد اخلاق‌مدار و قانون‌محور با مردم از اصول اساسی اقتدار و تکلیف فرماندهی انتظامی و مایه تقویت اعتماد عمومی است.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم و مقتدر انتظامی به ویژه شهیدان "هادی آذرسلیم" و "مسلم مهدوی نسب" از فراگیران سابق این مرکز که در شهرستان لردگان استان چهار محال بختیاری و در درگیری با اغتشاشگران به درجه رفیع شهادت رسیدند، ابراز داشت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند، صف معترضان به وضعیت اقتصادی از اغتشاشگران جداست و پلیس با اقتدار با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند.

سردار هادی رفیعی کیا گفت: خدمت صادقانه و بی وقفه برای تأمین امنیت و آرامش جامعه سرلوحه کار پلیس است.

در این مراسم شماری از فراگیران نمونه، هدایای خود را از دستان فرمانده انتظامی استان دریافت نمودند.