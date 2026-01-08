توقیف سواری حامل گنج یاب فاقد مجوز در بوانات
فرمانده انتظامی بوانات از توقیف سواری پژو و کشف یک دستگاه گنجیاب فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ "پرویز ارجمند" در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس، در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی بوانات حین کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو سواری مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت در بازرسی از این خودرو یک دستگاه گنج یاب فاقد مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال را کشف کردند.
سرهنگ ارجمند خاطر نشان کرد: راننده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد .