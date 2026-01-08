سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر دوازدهمین دوسالانه بین المللی کارتون و کاریکاتور ایران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بعد از ۸ سال وقفه، بار دیگر در آیین گشایش نمایشگاه دوسالانه کاریکاتور گردهم آمدیم.



وی با اشاره به موضوع «عجله» در بخش کارتون، افزود: علی رغم عجله ای هم که در برگزاری دوسالانه صورت گرفت، هنرمندان ۷۰ کشور آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند.



شجاعی طباطبایی از داوری چهره های برجسته جهانی در این رویداد خبر داد و گفت: در کنار نمایش آثار هنرمندان جوان، پیشکسوتان هم مورد توجه بودند از این رو یک مستند از زندگی استاد لطیفی در دست تولید است.



وی ادامه داد: در کنار نمایش آثار، برنامه های کارگاهی هم تهیه و تدوین شده تا دانشجویان و هنرمندان جوان بهره مند شوند. نمایشگاه آثار تا ۵ بهمن برقرار است و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز یکم بهمن برگزار خواهد شد.