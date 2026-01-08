پخش زنده
در این نشست فعالان صنفی با بیان مشکلات جدی از جمله بیثباتی قیمتها، فشار معیشتی، مطالبات پرداختنشده و اجرای طرحهای بدون زیرساخت، خواستار رسیدگی دولت شدند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،در این نشست وثوقیان رئیس اتحادیه پوشاک با انتقاد از تصمیمات اشتباه برخی مسئولان گفت: تا کی باید درگیر تصمیمات غلط باشیم.
او با تأکید بر اینکه اصل جراحی اقتصادی درست است، افزود: اما با دلار بالای صد هزار تومان، مردم تحت فشار حداکثری قرار گرفتهاند.
وثوقیان تصریح کرد: اصناف به دنبال ایجاد تنش نیستند و تنها میخواهند زندگی و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.
ادیب رئیس اتحادیه بهداشتی و ساختمانی بزرگترین مشکل اصناف را بیثباتی قیمتها و تحریمهای داخلی دانست و گفت: چرا برخی کارخانهها کالا را انبار میکنند و قطرهچکانی به بازار میدهند تا قیمتها افزایش یابد.
بهرامی، رئیس اتحادیه نانوایان با انتقاد از اجرای بدون مطالعه سامانه نانینو گفت: این سامانه بدون زیرساخت لازم راهاندازی شد و مشکلات زیادی برای نانوایان ایجاد کرده است.»
او افزود: نانوایان بیش از ۳۰۰ میلیون تومان از دولت طلب دارند و هفت ماه است که معیشت این صنف با مشکل جدی روبهرو شده است.
جمشیدی، رئیس اتحادیه مرغ و ماهیفروشان با اشاره به عدم اختصاص سود مصوب در سامانههای جهاد کشاورزی گفت: در بازار با کمبود مرغ مواجه هستیم و سود ۵ درصدی که باید اعمال میشد، اجرا نشده است.
وی افزود: افزایش قیمت مرغ و کاهش حاشیه سود، اصناف را به سیبل تصمیمات نادرست تبدیل کرده است.
جمشیدی عنوان کرد : چرا دولت طلب مرغفروشان را دو هفتهای پرداخت میکند، در حالی که فروشنده مرغ را نقدی خریداری میکند.
کرمانی، نماینده اتحادیه شیرینی با بیان اینکه روغن و شکر پیدا نمیکنیم گفت: روغن یکمیلیونی به چهار میلیون رسیده و شکر اگر پیدا شود، با نرخ کیلویی ۸۰ هزار تومان به قنادان داده میشود.
او افزود: مواد اولیه تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و قنادان فقط تا شنبه امکان ادامه پخت دارند.
نماینده کسبه خیام با انتقاد از تأخیر در برگزاری این جلسه گفت: اصناف ماههاست در وضعیت منفی قرار دارند و بسیاری ورشکسته شدهاند.
وی افزود: سود ما به حدی کاهش یافته که تنها دغدغهمان این است که در پایان ماه ضرر نکنیم. با وجود تلاش فراوان، به خط امن زندگی نمیرسیم.
یزدی رئیس اتحادیه آرایشگاههای زنانه با اشاره به نظارت کامل بر فعالیتهای مجازی آرایشگاهها اعلام کرد هیچ محتوای سیاسی در صفحات این صنف منتشر نشده است.
وی گفت: افزایش هزینه اجارهبها و قیمت بالای اقلام ضروری زندگی، شرایط را برای آرایشگران بسیار سخت کرده است.
نماینده اتحادیه الکترومکانیک و تکنیک با اشاره به افزایش شدید قیمتها گفت: برخی محصولات طی دو ماه ۸۰ درصد گران شدهاند، در حالی که نرخ دلار تنها ۴۰ درصد رشد داشته است، چرا تولیدکننده بدون نگرانی قیمت را افزایش میدهد.
علیجانی رئیس اتحادیه خواربار با بیان اینکه اصناف از اغتشاشات اخیر جدا هستند، گفت: «هیچ مسئولی به درخواستهای ما توجه نکرد و خروجی مثبتی ندیدیم.
وی عنوان کرد : افزایش لحظهای قیمتها قدرت خرید مردم را کاهش داده و برخی را به سمت احتکار سوق میدهد.
علیجانی کاهش سرمایه اصناف را «ورشکستگی پنهان» دانست و گفت: چرا تولیدات داخلی که مواد اولیه داخلی دارند باید با دلار قیمتگذاری شوند.
معاون اقتصادی استانداربا تأکید بر نقش مهم اتحادیهها در اقتصاد گفت: گذر از این جراحی اقتصادی کوتاه خواهد بود و باید مدیریت جامعه را به دست بگیریم.
صفی خانی افزود: اصناف باید در این دوران گذار در کنار دولت و مردم باشند.
استاندار هم در این نشست با تأکید بر ضرورت همدلی گفت: برای عزت ایران باید همه در کنار هم باشیم، چرا که امروز جبهه باطل در برابر جبهه حق ایستاده است.
وی افزود: دولت در کنار اصناف است و پیگیری مشکلات آنها را تضمین میکنم.
استاندار حذف سیستم دونرخی را اقدامی برای جلوگیری از سوءاستفاده اقتصادی دانست و گفت:التهابات اخیر ناشی از سودجویی و نفوذ دشمن است.
وی امنیت را مهم ترین مسئله امروز عنوان کرد و خواستار همراهی اصناف در این حوزه شد.
نماینده ولیفقیه در استان هم در این نشست با تأکید بر جایگاه تاریخی و اثرگذار بازار گفت: بازار و بازاریان از ارکان مهم انقلاب هستند و در تمام فراز و نشیبها در کنار نظام ایستادهاند.
امام جمعه قزوین با اشاره به نقش گسترده اصناف در ایجاد نیمی از اشتغال جامعه افزود: بازار نهادی اقتصادی، مدنی و مذهبی است که تأثیر عمیقی بر جامعه دارد و دغدغههای بازاریان باید برای مسئولان مهم و قابل توجه باشد.
وی با بیان اینکه جراحی اقتصادی انجام شده و همه باید برای عبور سالم از این مرحله همراهی کنند، تأکید کرد: باید کمک کنیم اغتشاشگران شناسایی و از مردم جدا شوند تا آرامش به جامعه بازگردد.