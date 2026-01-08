پخش زنده
با دستور مقام قضایی و به همت گروههای گشت و بازرسی مدیریت منابع آب شهرستان عنبرآباد، یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای ریگآباد پر و غیرقابل استفاده شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مسئول مدیریت منابع آب شهرستان در این رابطه گفت: «این اقدام در راستای صیانت از منابع آبهای زیرزمینی و در ادامه برنامههای کنترلی و نظارتی ما انجام گرفت. هدف اصلی ما جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و حفاظت از ذخایر آبی این منطقه است.»
وی همچنین افزود: «ما متعهد هستیم که با تمامی توان از منابع آب حمایت کنیم و تلاش خواهیم کرد تا آیندهای پایدار برای آبهای زیرزمینی فراهم نماییم.»
انتظار میرود این اقدام، الگویی برای دیگر مناطق باشد تا بهترین بهرهبرداری از منابع طبیعی را داشته باشند.