شماری از عدالت طلبان و اعضای خانواده حامیان فلسطین در انگلیس که از حدود ۲ ماه پیش در زندانهای این کشور دست به اعتصاب غذا زدهاند همزمان با نخستین نشست مشترک دولت و مجلس در سال جدید میلادی در میدان پارلمان لندن اجتماع کردند و رسیدگی فوری به سلامت زندانیان را خواستار شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، فریاد خشم عدالت خواهان علیه دولت و مجلس انگلیس در بی توجهی به وضع جسمی حامیان فلسطین در زندانهای انگلیس و اعلام همبستگی با آنان این بار برابر مجلس انگلیس شکل گرفت، شمینا احمد خواهر کامران احمد یکی از حامیان فلسطین زندانی در انگلیس میگوید: برادرش ۵۹ روز است که در زندان انگلیس اعتصاب غذا کرده است.
او میگوید: خواسته برادرم و دیگر هواداران فلسطین که در زندانهای انگلیس اعتصاب غذا کردهاند، روشن است، آنان میخواهند شرکت اسرائیلی البیت سیستمز که برای ارتش اسرائیل، در انگلیس جنگ افزار میسازد، تعطیل شود همچنین میخواهند به صورت عادلانه محاکمه شوند، چون بردارم بیش از یک سال است بدون محاکمه زندانی شده است و به علت وخامت حال او دیروز به بیمارستان منتقل شده است. "
خانوادههای حامیان فلسطین در زندانهای انگلیس میگویند برغم وخامت وضع جسمی این زندانیان، مقامات دولت انگلیس از جمله وزیر دادگستری، حتی حاضر نیستند با وکلای این زندانیان یا خانوادههای آنان ملاقات و گفتوگو کنند، این خانواده ها، دولت انگلیس را مسوول مرگ احتمالی عزیزان خود میدانند.
یک فعال مدنی در انگلیس میگوید: دولت بریتانیا قوانین بین الملل و نیز تعهداتش را در کنوانسیون حقوق بشر، نقض کرده و به وضعیت این زندانیان جوان، کاملا بی توجه است، این زندانیان جوان فقط به خاطر این که با نسلکشی اسرائیل و حمایت غرب از این جنایات مخالفند، بدون محاکمه زندانی شدهاند این جوانان زندانی جرمشان این است که متوقف کردن کشتار زنان و مردان و کودکان فلسطینی را خواستارند. "
"هبا موریسی (Heba Muraisi)، دختر هوادار فلسطین امروز ۶۶ امین روز اعتضاب غذایش را پشت سر گذاشت رابرت جرارد ساندز، مشهور به بابی ساندز استقلال طلب ایرلندی که رهبری اعتصاب غذای سال ۱۹۸۱ زندانیان جمهوریخواه ایرلندی را در اعتراض به رعایت نشدن حقوق شان برعهده داشت، پس از ۶۶ روز بر اثر وخامت وضع جسمی ناشی از اعتصاب غذا در زندان انگلیس جان باخت. "
حاضران در این تجمع اعتراضی میگویند حامیان فلسطین که از حدود یک سال پیش بدون محاکمه روانه زندانها در انگلیس شدند جرمشان این است که توقف صدور جنگ افزار برای رژیم اسراییل و پایان دادن به نسلکشی علیه فلسطینیان را خواستارند، مطالبهای که میگویند اکنون در زندان با اعتصاب غذا و با جانشان بر آن پافشاری میکنند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس در ماههای اخیر بیش از ۲ هزار نفر از حامیان فلسطین به دست پلیس انگلیس دستگیر و برای مجازات روانه دادگاهها و یا بدون محاکمه به زندانها افکنده شدند.