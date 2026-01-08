رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور از امروز و به مدت ۲ روز به میزبانی استان تهران تیر برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور یادواره شهیدان منافی زاده از امروز و به مدت ۲ روز به میزبانی استان تهران و در سالن شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود.

اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری (تهران) – محمدجواد صبوری (خراسان رضوی)

۶۵ کیلوگرم: محمد عمویی (البرز) – امیررضا تیموری زاد (تهران)

۷۴ کیلوگرم: محمدماهان خرم کاه (مازندران) – شایان اردو (خراسان رضوی)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور (تهران) – امیرعلی مسلمی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیرمحمد شفائی (خراسان رضوی) – دانیال توکلی (سهمیه)