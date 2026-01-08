نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) گفت: علت تحرک برخی عوامل ضدانقلاب و عوامل موساد در برخی شهرهای ما، برای سرپوش‌گذاشتن به شکستی است که در جنگ ۱۲ روزه متحمل شدند و در این ایام کسبه بازار نیز مسیر خود را از اغتشاشگران جدا کردند تا تیر دشمن، خطا رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیین گرامیداشت ۷ شهید والامقام انقلاب اسلامی روستای نیارق در ۱۸ دی‌ماه سال ۱۳۵۷ و گرامیداشت ۲۰ شهید دوران دفاع مقدس این روستا، با حضور باشکوه مردم ولایی نیارق و جمعی از فرماندهان نظامی و مسؤولان استان در مسجد صاحب‌الزمان روستا، برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسین علیی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، در این مراسم گرامیداشت شهدای روستای نیارق با اشاره به جایگاه ویژه این روستا در تاریخ انقلاب اسلامی، اظهار کرد: روستای نیارق در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۵۷ با تقدیم هفت شهید در قیام علیه رژیم طاغوت و همچنین با تقدیم ۲۰ شهید در دوران دفاع مقدس، نقش ماندگاری در صیانت از انقلاب اسلامی ایفا کرده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر و تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی افزود: اگر امروز یاوه‌گویی‌هایی از سوی دشمنان شنیده می‌شود، پیامی روشن برای ترامپ و سگ هار او، رژیم صهیونیستی داریم؛ هرگونه اقدام از سوی آنان با پاسخ قاطع و چندین برابری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردبیل افزود: توان نیروهای مسلح کشور امروز به‌مراتب بالاتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است و در صورت هرگونه خطای دشمن، دست آنان به طور کامل قطع خواهد شد.

حجت‌الاسلام علیی علت تحرک برخی عوامل ضدانقلاب و عناصر وابسته به موساد در برخی شهرهای کشور را تلاش برای سرپوش‌گذاشتن بر شکست سنگینی دانست که دشمن در جنگ ۱۲ روزه متحمل شد و گفت: دشمن در این جنگ روزانه ۵۹۳ میلیون دلار هزینه آفندی و پدافندی پرداخت کرد.وی با اشاره به آخرین شب جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: حمله قدرتمند سپاه پاسداران به پایگاه العدید، بار دیگر هیمنه آمریکا را در سطح جهان در هم شکست و نشان داد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع خود قاطع و بازدارنده عمل می‌کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردبیل با بیان اینکه انقلاب اسلامی برای ظهور، روشنگری و عزت‌آفرینی شکل‌گرفته است، افزود: عزت انقلاب اسلامی روزبه‌روز در حال افزایش است و امروز جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری قوی‌تر است.وی با قدردانی از بصیرت مردم ایران اظهار کرد: مردم فهیم و آگاه کشور همان گونه که در آغاز تحرکات اخیر به دشمن ملحق نشدند، شایسته تقدیر هستند؛ به‌ویژه کسبه و بازاریانی که با جداکردن مسیر خود از اغتشاشگران، اجازه ندادند تیر دشمن به هدف بنشیند.

حجت‌الاسلام علیی با اشاره به تجربیات جنگ ۱۲ روزه گفت: خلأهای موجود در این مقطع شناسایی و برطرف شده و نیروهای مسلح آمادگی پاسخ کوبنده‌تری را دارند، اما دشمن همچنان در حوزه جنگ نرم و شناختی فعال است؛ ازاین‌رو، تقویت توانمندی‌ها در عرصه جنگ شناختی در کنار قدرت نظامی امری ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش دولت افزود: دولت باید در جهت حل مشکلات مردم گام‌های مؤثرتری بردارد، چراکه عدالت اجتماعی و رفع دغدغه‌های معیشتی از مطالبات اصلی جامعه است.مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردبیل با اشاره به چشم‌انداز نظام اسلامی تصریح کرد: این نظام برای تحقق وعده الهی، زمینه‌سازی ظهور و برقراری عدالت اجتماعی شکل‌گرفته و در این مسیر، افزایش شناخت و بصیرت مردم نقش اساسی دارد.

وی تأکید کرد: مردمی که پیوند خود با ولایت را حفظ کرده‌اند، با تداوم این اتحاد، شکست دشمن را رقم خواهند زد؛ چراکه از صدر اسلام تاکنون، همه فتنه‌ها باهدف جداکردن امت از ولایت طراحی شده و امت بدون ولایت، امت شکست‌پذیر است.

حجت‌الاسلام علیی در پایان با اشاره به حماسه ۹ دی خاطرنشان کرد: ۱۶ سال پیش، ملت ایران با خلق حماسه ۹ دی نشان داد که هرگز از ولایت جدا نخواهد شد؛ همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این روز در تاریخ ماندگار شد تا دشمن بداند ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی همواره پای ولایت ایستاده است.