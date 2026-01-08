شرکت ملی گاز اعلام کرد: مصرف گاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کوچک به ۶۵۱ میلیون مترکمعب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شرکت ملی گاز ایران، به گذشت از نیمه دی ماه، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک به ۶۵۱ میلیون مترمکعب رسید که میزان مصرف، ۷۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه گازرسانی کشور است.

با توجه به این آمار، بخش‌های خانگی و تجاری همچنان سهم عمده‌ای از مصرف گاز کشور را دارند در حالی که نیروگاه‌ها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز را تحویل می گیرند.

شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگو‌های بهینه مصرف و صرفه‌جویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دوره‌های اوج مصرف دارد.