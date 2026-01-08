نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در جمع تشییع‌کنندگان گفت: مردم ایلام با فرهنگ شهادت زندگی کرده‌اند و آرزوی این شهید و ورد زبانش، شهادت بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار در مراسم وداع با شهید مدافع امنیت نیروی انتظامی استان که در مصلای امام خمینی شهر ایلام برگزار شد، اظهار کرد: مردم کشور، خاطرات رزم آوری و دلیرمردی این مرز و بوم را از یاد نبرده‌ است.

وی افزود: شهید مدافع امنیت، احسان آقاجانی هم مانند سایر مردم مرزنشین ایلام، همواره در آرزوی شهادت بود و به آرزوی خود هم رسيد.

در این مراسم که همه قشر‌ها و صنوف با وجود مشکلات موجود جامعه وجود داشت؛ همه یک چیز را به دنیا نشان داد و آن چیزی نبود؛ جز وفاداری به آرمان‌های انقلاب و اجازه دخالت ندادن به بیگانگان برای تعیین سرنوشتشان...

شهید گرانقدر، احسان آقاجانی عصر روز ۱۶ دی ماه جاری در شهرستان ملکشاهی با شلیک گلوله از سوی اغتشاشگران به فیض عظیم شهادت نائل آمد.