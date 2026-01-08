به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما شانزدهمین جشنواره تئاتر سودای عشق در سه بخش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه نویسی به میزبانی پردیس تئاتر تهران در حال برگزاری است.



سعید نجفیان دبیر جشنواره با بیان اینکه مرحله ی اول جشنواره در استان ها برگزار شد گفت: بیش از ۱۰۰ اثر از بین اجراهای استانی جهت داوری و شرکت در بخش ملی برگزیده شدند که ازین تعداد ۱۵ نمایش صحنه ای و ۱۳ نمایش خیابانی انتخاب و به بخش مسابقه ملی شانزدهمین جشنواره سودای عشق راه یافته اند.



همچنین اجرای این نمایش ها تا ۱۹ دی ماه ادامه دارد و ۲۰ دی در اختتامیه تئاتر ایران شهر سالن استاد نصیریان برگزیدگان معرفی خواهند شد.