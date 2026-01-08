در روز‌های اخیر، توئیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره‌ی مردم ایران و تهدید کشورمان، بازتاب گسترده‌ای در بین مردم داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسائل داخل کشور ما هیچ ارتباطی به آمریکا و کشور‌های خارجی ندارد و این پاسخ مردم همدان است به یاوه گویی‌های ترامپ.

ترامپ که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران، کشتار مردم بی‌گناه را در کارنامه خود ثبت کرد، این‌بار در قالب جنگ روانی، سعی در مداخله سیاسی در مسائل داخلی کشورمان را دارد، اما واکنش مردم ایران به رئیس جمهور آمریکا، روایت ایستادگی یک ملت در برابر قماربازی بوده که سابقه او با تحریم، تهدید و خونریزی گره خورده است.