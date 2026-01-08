به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اسامی داوران به شرح زیر است:

جمعه 19 دی

پالایش نفت آبادان – پالایش نفت اصفهان

بهناز آبک – زینب عرب زاده – نسیم کیانی مقدم – نرگس خاتون درگویی – نرجس حسین پور

ناظر: آرزو فدایی

نفت امیدیه – هیات فوتبال خ رضوی

پریا سلیمانی – کلثوم آوخی – بهاره معتمدی – مریم دهشت – فرانک باقرزاده

ناظر: الهام مخبر بوشری

مس رفسنجان – سپاهان اصفهان

آیدین عامری – مرضیه صالحی – الهام ایلاقی – هانیه سالاری – کبری چاشتی

ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر

شرکت ملی حفاری – فولاد هرمزگان

فرزانه مهبودی – فاطمه رحیمی – فروغ تنکابنی – زهرا عبدالهی – سکینه روستا

ناظر: طاهره زنده بودی

ایران زمین ملارد – مس کرمان

ملینا شفیع نژاد – الهه خیرگو – لیلا ویسی – نازنین پاک نعمت – آنیسا اسحاقی

ناظر: آزاده رسولی

گلبرگ تاکستان – استقلال تهران

مریم ناصری – الهام مبارکی – اعظم گلزاری – آذر موسوی – اعظم حسینی

ناظر: لیلا آقاجانلو