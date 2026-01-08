پخش زنده
امروز: -
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اسامی داوران به شرح زیر است:
جمعه 19 دی
پالایش نفت آبادان – پالایش نفت اصفهان
بهناز آبک – زینب عرب زاده – نسیم کیانی مقدم – نرگس خاتون درگویی – نرجس حسین پور
ناظر: آرزو فدایی
نفت امیدیه – هیات فوتبال خ رضوی
پریا سلیمانی – کلثوم آوخی – بهاره معتمدی – مریم دهشت – فرانک باقرزاده
ناظر: الهام مخبر بوشری
مس رفسنجان – سپاهان اصفهان
آیدین عامری – مرضیه صالحی – الهام ایلاقی – هانیه سالاری – کبری چاشتی
ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر
شرکت ملی حفاری – فولاد هرمزگان
فرزانه مهبودی – فاطمه رحیمی – فروغ تنکابنی – زهرا عبدالهی – سکینه روستا
ناظر: طاهره زنده بودی
ایران زمین ملارد – مس کرمان
ملینا شفیع نژاد – الهه خیرگو – لیلا ویسی – نازنین پاک نعمت – آنیسا اسحاقی
ناظر: آزاده رسولی
گلبرگ تاکستان – استقلال تهران
مریم ناصری – الهام مبارکی – اعظم گلزاری – آذر موسوی – اعظم حسینی
ناظر: لیلا آقاجانلو