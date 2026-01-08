متولیان امر و افرادی که به هر نحو موجبات افزایش قیمت‌ ها و بی‌ثباتی بازار را فراهم کنند،با آنها برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان شهرستان تربت جام در پی گرانی‌های اخیر که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است، دستگاه قضایی شهرستان تربت‌جام گفت: بر اساس این اعلام، مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و با وجود فراهم بودن شرایط، اقدامی در راستای تأمین معیشت مردم انجام ندهند، نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

حیدر جهانی افزود: همچنین هرگونه گرانفروشی، احتکار، امتناع از عرضه مایحتاج عمومی و ایجاد بی‌نظمی در بازار جرم محسوب شده و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: به این منظور کارگروه‌ های نظارتی با تشکیل گشت‌ های مشترک و با مشارکت تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف، نظارت مستمر بر بازار، مراکز نگهداری و توزیع کالا‌های اساسی را در دستور کار قرار داده‌اند.

دادستان تربت جام گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی به‌ صورت فوری اعمال خواهد شد همچنین اخلال در توزیع ارزاق عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار جرم بوده و کالا‌های مکشوفه با هماهنگی دستگاه‌ های ذی‌صلاح در میان شهروندان توزیع خواهد شد.