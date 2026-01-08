رئیس جمهور، غلبه بر ناترازی منابع آب و انرژی را نیازمند اجرای راهکار‌های متنوع و بهره‌ور در مدیریت مصرف دانست و گفت: همه دستگاه‌ها موظفند با اجرای طرح‌های فناورانه و عملی در کاهش مصرف آب و انرژی، الگویی برای سایر بخش‌های جامعه ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، بعدازظهر امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴، در جلسه‌ای با حضور آقای مسعود پزشکیان و جمعی از مسئولان، کارشناسان و نمایندگان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، طرح‌های فناورانه کاهش مصرف انرژی و آب در کولر‌های آبی به‌تفصیل بررسی شد.

همچنین ابعاد اجرایی طرح در ساختمان‌های دولتی، مدارس و اماکن عمومی، الزامات فرهنگی برای ترویج مصرف بهینه و مسیر عملیاتی‌سازی این راهکار‌ها با هدف کاهش ناترازی منابع انرژی و آب کشور مورد بحث قرار گرفت.

در جریان این جلسه، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با ارائه راهکار‌های نوآورانه، بر استفاده از ظرفیت مراکز فنی‌وحرفه‌ای، دانش‌آموزان و دانشجویان این مراکز به‌عنوان بازوی اجرایی طرح‌ها تأکید کردند؛ ظرفیتی که در قالب «سفیران انرژی» می‌تواند نقش مؤثری در آموزش، ترویج و اجرای میدانی برنامه‌های مدیریت مصرف ایفا کند.

رئیس جمهور در سخنان خود در این جلسه با تأکید بر ضرورت پرهیز از اسراف و حرکت به سمت صرفه‌جویی هوشمندانه، خاطرنشان کرد که اصلاح الگوی مصرف باید از اقدامات ساده، کم‌هزینه و قابل‌اجرا آغاز شود.

آقای پزشکیان به نمونه‌هایی مانند بهینه‌سازی تجهیزات پرمصرف از جمله کولر‌های آبی، فلاش‌تانک‌ها، سردوش‌ها و دیگر سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: قدم اول، تدوین بسته‌های آموزشی و دستورالعمل‌های روشن برای استفاده صحیح از تجهیزات است و باید هزینه تمام‌شده استاندارد هر راهکار به‌صورت دقیق مشخص شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت آمادگی دارد، اجرای این طرح‌های فناورانه در کاهش مصرف انرژی را از ساختمان‌های دولتی و عمومی آغاز کند، تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند از ادارات، مراکز عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مساجد و سایر اماکن عمومی آغاز شود و دولت در این مسیر آمادگی عقد قرارداد و فراهم‌سازی بستر اجرایی را دارد. در گام نخست نیز منابع اجرای طرح‌ها از محل اعتبارات و هزینه‌های خود دستگاه‌ها و سازمان‌ها تأمین خواهد شد.

آقای پزشکیان با اشاره به لزوم نگاه جامع به مسئله آب و انرژی، تأکید کرد که این موضوع صرفاً یک بحث فنی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دارد.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت عبور از مرحله نظریه‌پردازی در این حوزه و حرکت به سمت اجرا تأکید کرد و گفت: طرح‌های مهندسی، مدل‌های مالی و برنامه‌های عملیاتی باید به‌صورت کامل و منسجم ارائه شود تا امکان تأمین منابع و اجرای مؤثر آنها فراهم شود. در این مسیر برگزاری نشست‌های هماهنگی با تیم‌های دانشگاهی و مراکز علمی برای طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک با شرکت‌های فناور و دانش بنیان موثر است.

آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت توسعه سیستم‌های سرمایش و گرمایش بهره‌ور و استفاده از روش‌های متنوع و مکمل برای مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: کشور امروز به نقطه‌ای رسیده که ناترازی در حوزه آب، برق و گاز به یک چالش جدی تبدیل شده است. غلبه بر این وضعیت نیازمند کنترل هم‌زمان منابع و مصارف و ورود جدی و هماهنگ همه بخش‌هاست.

رئیس جمهور تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها و ادارات دولتی موظف‌اند در این مسیر پیش‌قدم باشند و با اجرای عملی طرح‌های کاهش مصرف، الگویی برای سایر بخش‌های جامعه ایجاد کنند.