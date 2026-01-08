اجرای طرح نظارت و ساماندهی صنوف بازار
رئیس حوزه قضایی شهرستان نرماشیر گفت: دستگاه قضایی با هرگونه گرانفروشی، اخلال در توزیع کالاهای اساسی و تخلفات صنفی، وفق مقررات و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،
امیرحسین بهجتی، با اشاره به اجرای طرح نظارت و ساماندهی صنوف بازار شهرستان نرماشیر افزود: صبح امروز و در راستای مبارزه با گرانفروشی، بررسی روند توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمتها، بازدید میدانی از واحدهای صنفی شهرستان با حضور نماینده و جانشین رئیس حوزه قضایی، مسئول اتاق اصناف، بازرسان بهداشت و اصناف، پلیس اطلاعات، اماکن و سایر دستگاههای ذیربط انجام شد.
رئیس حوزه قضایی نرماشیر در تشریح نتایج این بازدید افزود: با توجه به تأکید رئیسکل محترم دادگستری استان کرمان و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، چهار واحد صنفی از جمله یک فروشگاه زنجیرهای به دلیل گرانفروشی و عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی پلمب شدند و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد.
بهجتی با تأکید بر تداوم این نظارتها تصریح کرد: کنترل بازار و برخورد با متخلفان صنفی بهصورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و هیچگونه اغماضی در قبال تخلفات اقتصادی و صنفی صورت نخواهد گرفت.
وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، توزیع غیرمنصفانه کالاهای اساسی یا سایر تخلفات صنفی، مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهند تا برخورد قانونی و قاطع با متخلفان انجام شود.