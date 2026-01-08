هم اکنون ۷۰۰ کارگاه چاقوسازی در استان زنجان فعال است و سالیانه ۶ میلیون قبضه چاقو در آنها تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: هم اکنون ۷۰۰ کارگاه چاقوسازی در سطح استان فعال است و سالانه ۶ میلیون قبضه چاقو در آنها تولید می‌شود.

داریوش نادری با اشاره به جایگاه و اهمیت چاقوسازی در زنجان، افزود: این استان به عنوان قطب صنایع دستی فلزی کشور شامل چاقو، مس و ملیله شناخته می‌شود و چاقوسازی یکی از مهم‌ترین رشته‌های صنایع دستی آن است.

وی اضافه کرد: چاقوی زنجان به دلیل کیفیت و طراحی خاص در کشور و حتی بین‌الملل شهرت دارد.

نادری با اشاره به صدور پروانه تولید در این رشته افزود: طی ۹ ماهه سال جاری، ۱۱۶ مورد پروانه تولید انفرادی جدید در استان صادر شده که بیانگر اهمیت و اولویت‌دار بودن این صنعت است.

وی به آمار تولید و مصرف چاقو در کشور و استان زنجان اشاره کرد و گفت: مصرف سالانه چاقو در کشور بین ۵۷ تا ۶۰ میلیون قبضه است و این میزان، نیاز بالای جامعه به انواع چاقوها (میوه‌خوری، آشپزخانه‌ و ساطور) را نشان می دهد.

معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان درخصوص تولیدات چاقو در استان، گفت: استان زنجان سالانه ۶ میلیون قبضه چاقو تولید می‌کند در حالیکه تولید سایر استان‌ها ۱.۵ تا دو میلیون قبضه است.

وی با اشاره به ظرفیت ایجاد اشتغال در این رشته، خاطر نشان کرد: این استان ظرفیت بالایی برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در این زمینه دارد.

نادری به چالش‌ها و موانع پیش روی صنعت چاقوسازی نیز اشاره کرد و افزود: بسیاری از کارگاه‌های چاقوسازی از نظر فضا، روشنایی و استانداردهای اداره کار، شرایط مطلوبی ندارند و اغلب در فضاهای کوچک و نامناسب دایر هستند.

معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان راهکارها و برنامه‌های توسعه این رشته را ایجاد فضایی مختص صنایع دستی عنوان کرد و گفت: تلاش برای ایجاد یک شهرک صنایع دستی با همکاری شرکت صنعتی و استانداری در دستور کار است.

به گفته وی، در صورت حل مشکلات شهرک ظریفان، شرکت شهرک صنعتی متقاضی واگذاری آن به صنعتگران است.

نادری خاطر نشان کرد: با توجه به قرارگیری این شهرک در ورودی شهر و با توجه به تردد بالا در مسیر آزادراه زنجان - قزوین، ایجاد یک ظرفیت مناسب در این مسیر می تواند به توسعه و پویایی صنعت چاقوسازی استان منتهی شود.