فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری هفت نفر از عوامل اصلی انتشار فراخوانهای اغتشاشات و کشف هفت قبضه سلاح گرم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سردار محمدرضا هاشمیفر گفت:در پی اعتراض های معیشتی و اقتصادی که با نیت و برنامهریزی قبلی عدهای فرصتطلب و مزدور دشمن، به سمت ناامنی سوق داده شد،سربازان گمنام امام زمان (عج)در سازمان اطلاعات انتظامی لرستان، هفت نفر از عوامل اصلی انتشار فراخوانهای گسترده برای ناامنی و اغتشاش را در استان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان افزود: افراد دستگیر شده از عاملان اصلی انتشار فراخوانهای گسترده در استان برای تحریک و ترغیبمردم در خیابانها و ایجاد اخلال در نظم عمومی بودند.
وی بیان کرد:در بازرسی از مخفیگاههای متهمان هفت قبضه سلاح گرم شامل سلاحهای جنگی و شکاری کشف و ضبط شد.
سردار هاشمیفر با تأکید بر هشدار جدی به خانوادهها گفت:مراقب باشید فرزندانتان قربانی طرحهای شوم کشتهسازی دشمن نشوند.
فرمانده انتظامی لرستان با قدردانی از همراهی و بصیرت مردم با مجموعه خادمان خود در انتظامی استان گفت: امنیت استان با همکاری خوب مردم مؤمن استان و اقتدار نیروهای انتظامی حفظ خواهد شد.