سردار محمدرضا هاشمی‌فر گفت:

در پی اعتراض های معیشتی و اقتصادی که با نیت و برنامه‌ریزی قبلی عده‌ای فرصت‌طلب و مزدور دشمن، به سمت ناامنی سوق داده شد،

سربازان گمنام امام زمان (عج)در سازمان اطلاعات انتظامی لرستان، هفت نفر از عوامل اصلی انتشار فراخوان‌های گسترده برای ناامنی و اغتشاش را در استان دستگیر کردند.



