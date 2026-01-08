پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر جایگاه یزد در منظومه تمدنی ایران، از راهاندازی طرح ششزبانه برای معرفی ظرفیتهای این استان به مخاطبان داخلی و جهانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحیامیری امروز در حاشیه بازدید از طرح های سرمایهگذاری گردشگری در زارچ و بناهای تاریخی اشکذر، با تاکید بر اهمیت راهبردی و تمدنی یزد در ایرانزمین ، این استان و شهرستانهای آن را محور مهم میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور معرفی کرد.
وی با ابلاغ سلام رئیسجمهور به مردم استان، افزود: ظرفیتهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این استان بهگونهای است که نیازمند برنامهریزی مستمر، توجه پیوسته و اقدام عملیاتی دائم است.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تداوم بازدیدهای میدانی خود تاکید کرد: این پنجمین سفر من به یزد است و باز هم خواهیم آمد؛ زیرا باور داریم مسائل و چالشها باید از منظر میدانی دیده شود. با همکاری استاندار، نماینده مردم یزد و مدیران ارشد استان، مشکلات و موانع توسعه به تدریج مرتفع خواهد شد.
وی درباره بازدیدهای امروز گفت: در شهرستان یزد و منطقه اشکذر، پروژهها، بناها و فضاهای تاریخی را از نزدیک بررسی و تصمیمات راهبردی اتخاذ کردیم. پیش از این، دیداری با سرمایهگذاران و فعالان حوزه هتلداری داشتیم و چند طرح را بهصورت میدانی ارزیابی کردیم.
وزیر میراثفرهنگی با تشریح جایگاه راهبردی یزد در نقشه ملی گردشگری و صنایعدستی، افزود : یزد در آستانه یک جهش تاریخی قرار دارد. این استان هم قطب میراثفرهنگی کشور است و هم در مثلث طلایی گردشگری ایران، در کنار اصفهان و فارس، جایگاه ممتازی دارد. در حوزه گردشگری و صنایعدستی نیز یزد از سرآمدان ایرانزمین است.
صالحیامیری، معرفی جهانی ظرفیتهای یزد را اولویتی راهبردی خواند و گفت : تصمیم گرفتیم یک تیم فنی بلندپایه برای تولید محتوای چندرسانهای ششزبانه اعزام کنیم تا جاذبههای این استان از طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای داخلی و بینالمللی به مخاطبان ایران و جهان معرفی شود.
وی با اشاره به انسجام مدیریتی استان افزود: در یزد امروز همدلی، وفاق و انسجام بینظیری شکل گرفته است و مدیران از حاشیهها عبور کردهاند. اطمینان دارم که جوانان این دیار در آینده نزدیک شاهد تحولی توسعهمحور و مستدام خواهند بود که حاصل تلاش مدیران و همت مردم استان است.
وزیر میراثفرهنگی با عذرخواهی از مردم یزد برای برخی کاستیها گفت: دولت با تمام توان و ظرفیت در حال کاهش مشکلات معیشتی است. هرچند تحریمها و فشارهای بیامان دشمن وجود دارد، اما ملت ایران از این پیچ تاریخی عبور خواهند کرد و آینده از آن ملت ایران است.
صالحیامیری در بازدید از مجموعه تاریخی سلطان محمود بندرآباد اشکذر با اشاره به ارزش هویتی این بنا افزود : این بنا صرفاً مجموعهای از خشت و سازه نیست؛ بلکه بنایی فاخر با هویتی زنده است که با انسان ارتباط برقرار میکند. این اثر در تاریخ ماندگار شد، زیرا هویت داشت و در غیر این صورت امروز باقی نمیماند.
وی ضمن تقدیر از مشارکت مردم محلی و مدیران منطقه گفت : از مردم دلسوز، فرماندار، شهردار، شورا و همه کسانی که در حفظ و مرمت این بنا نقش داشتند، صمیمانه قدردانی میکنم. ما نیز متعهد شدیم که کمکهای لازم برای تکمیل مرمت این مجموعه انجام شود؛ این حداقل وظیفه دولت است.
صالحیامیری تاکید کرد: مردم یزد همواره در هویت ایرانی جایگاه ویژهای داشتهاند و به آنها تاکید کردم دولت در کنار شماست.