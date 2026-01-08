مجموعه پوسترهای جدید با عنوان «از نسل علی» به همت حوزه هنری استان کرمان و با همکاری مرکز آفرینش‌های بسیج و سپاه ثارالله کرمان تولید و رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این مجموعه فاخر همزمان با روز کرمان و در آستانه ششمین سالگرد تشییع پرشکوه و وداع مردم کرمان با فرمانده جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی، به نمایش گذاشته شد.

مسئول حوزه هنری استان کرمان در این خصوص گفت: "این مجموعه با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق در جامعه و تبدیل گفتار به عمل تهیه شده است. سخنان گرانبهای امیرالمؤمنین علی (ع) و شهید حاج قاسم سلیمانی در این پوسترها به کار رفته تا ارزش‌های انسانی و اسلامی را در ذهن و دل مردم زنده نگه‌داریم."

این مجموعه به عنوان یادبودی از فداکاری‌های شهید سلیمانی و ترویج آموزه‌های دینی و اخلاقی، مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.

