به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،همزمان با هفته مقاومت با هدف زنده نگهداشتن یاد و نام شهدای نظام جمهوری اسلامی ایران و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آزاده دوران ۸ سال دفاع مقدس مزار شهدای غریب اسارت توسط اسرای دوران دفاع مقدس غبارروبی و عطرافشانی شد و تعدادی از آزادگان دوران ۸ سال دفاع مقدس به صورت نمادین با پوشیدن لباس‌های آزادگان با نثار گل و فاتحه به روح پاک شهدای اسارت ادای احترام کردند.