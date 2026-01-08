پخش زنده
رحمانی از پیشرفتهای چشمگیر در حوزههای زیرساختی و برنامههای آتی برای توسعه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار با شرکت در برنامه"استاندار" شبکه بینالمللی خبر با تشریح عملکرد یک سال گذشته از پیشرفتچشمگیر در حوزههای زیرساختی و برنامههای آتی برای توسعه استان خبر داد.
یداله رحمانی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ درصد نفت و گاز کشور را تولید میکند گفت: این استان در حوزههای معدن (با ۴۰ درصد معادن صنعتی)، کشاورزی (۱۰ هزار هکتار اراضی آبی و تولید ۱۳۰ هزار تن محصولات زراعی و ۷۰ هزار تن محصولات باغی) و شیلات (تولید ۲۵ هزار تن ماهی سردابی و رتبه سوم کشور است
رحمانی با بیان اینکه در یک سال گذشته، ۲۳۵ کیلومتر بزرگراه در کهگیلویه و بویراحمد به ۲۸۰ کیلومتر افزایش یافته است، از رشد ۱۹ درصدی استان در حوزه راه سازی خبر داد و افزود: از هزار و ۶۴۰۰ کیلومتر راه در استان ۵۰۰ کیلومتر آن اصلی و مابقی فرعی و روستایی است یکی از موانع جذب سرمایهگذاری در استان است.
وی از فراهم شدن مقدمات اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه آزادراهی کشور خبر داد و گفت: اولین قطعه ۱۰ کیلومتری تبدیل راه موجود به آزادراه با اعتباری بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به زودی کلنگزنی میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توسعه زیرساختهای آبی استان افزود: از هزار و ۱۱۷ میلیون متر مکعب تخصیص آب به استان، به دلیل ضعف در زیرساختها، تنها ۴۳۰ میلیون متر مکعب آب برداشت میشود.
رحمانی با بیان اینکه سدهای موجود عمدتاً در مبادی خروجی استان قرار دارند و سهم استان از آب آنها اندک است، اضافه کرد: همه آب سد مارون در استان خوزستان برداشت میشود و سد کوثر آب شرب ۲.۵ میلیون نفر از جمعیت جنوب کشور و صنایع همجوار را تامین میکند.
وی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت برداشت آب برای صنعت، کشاورزی و توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد، بر لزوم احداث سدها و زیرساختهای آبی در مناطق میانی و شمالی استان تاکید کرد.
رحمانی به برنامهریزی برای سد تنگ سرخ در شهرستان بویراحمد و سد آبریز در شهرستان کهگیلویه اشاره کرد و گفت: با احداث این سدها و چند سد کوچک دیگر، استان میتواند بهرهبرداری بیشتری از منابع آبی خود داشته باشد.
وی یکی دیگر از مشکلات اصلی استان را پراکندگی جمعیت دانست و افزود: طبق آخرین سرشماری، ۴۷ درصد جمعیت استان در هزار و ۶۴۳ روستا پراکنده شدهاند که این میزان ۱۸ درصد بیشتر از متوسط کشوری است.
رحمانی با بیان اینکه ۷۲۰ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، تاکید کرد: نظام برنامهریزی کنونی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار طراحی شده و این موضوع، مشکلات فراوانی را برای روستاهای کوچکتر ایجاد میکند.
وی راهکار اصلی برای مقابله با این چالشها و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای استان را سرمایهگذاری دانست و تاکید کرد: در شرایط کنونی، منابع بخش دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه استان نیست و باید بستر لازم برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گفت: چشمانداز روشنی را برای آینده استان ترسیم شده بر عزم جدی مدیریت استان برای رفع موانع و تسهیل مسیر سرمایهگذاری.
استاندار اظهار داشت: با وجود تمامی چالشها، ظرفیتهای بیبدیل استان در حوزههای مختلف، میتواند کهگیلویه و بویراحمد را به یکی از قطبهای توسعه کشور تبدیل کند.
رحمانی به برنامههای آتی استان برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: ما در حال تدوین بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران هستیم و تلاش میکنیم تا با حذف بروکراسیهای زائد و ایجاد پنجره واحد، فرآیند سرمایهگذاری را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنیم.
وی افزود: امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولیدکنندگان، از اولویتهای اصلی استان است.
استاندار همچنین به اهمیت توسعه گردشگری در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به جاذبههای طبیعی و تاریخی فراوان، برنامههای ویژهای برای توسعه زیرساختهای گردشگری، از جمله اقامتگاهها، مراکز تفریحی و مسیرهای دسترسی به جاذبههای گردشگری، در دست اقدام است.
رحمانی ابراز امیدواری کرد: که با سرمایهگذاری در این بخش، شاهد رشد چشمگیر صنعت گردشگری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در استان باشیم.
استاندار از همه مردم استان، نخبگان، فعالان اقتصادی و رسانهها خواست تا با همفکری و همکاری، در مسیر توسعه و پیشرفت کهگیلویه و بویراحمد گام بردارند و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، آیندهای روشنتر برای نسلهای آتی رقم بزنند.
رحمانی تاکید کرد: توسعه استان، نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همگانی است و دولت نیز در این مسیر، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت چشمگیر در جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در استان خبر داد و با اشاره به تعریف ۷۱ طرح مهم سرمایهگذاری از ۲۹ بهمن سال گذشته تاکنون، گفت: این طرحها شامل ۲۶ طرح صنعتی، ۲۵ طرح کشاورزی، ۱۳ طرح گردشگری و ۷ طرح در سایر بخشها هستند که در مجموع ۱۷۴۸۱ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهند کرد.
استاندار با اشاره به پالایشگاههای طرحهای در دست اجرا در استان از پیشرفت ۵۰ درصدی دو پتروشیمی صنایع پلیمری و پلیاتیلن در گچساران و دهدشت خبر داد و گفت: هر یک از پالایشگاههای در دست احداث، مانند پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکهای، بیش از ۳ تا ۴ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم خواهند داشت.
رحمانی به توانمندیهای بالای استان در زمینه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ۴۷۵ قلم گیاه دارویی است که ۳۸ درصد از انواع گیاهان دارویی کشور را شامل میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ واحد فرآوری صنعتی با ظرفیت ۱۰ هزار تن و ۱۲۰۰ نفر اشتغالزایی در این حوزه فعال هستند افزود: افزایش این ظرفیت به ۴۰ هزار تن و افزایش اشتغال به ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از طریق برنامهریزی برای کشت و تولید، تأمین نهاده، فرآوری، نظام کنترل کیفیت و بازاریابی و صادرات است.
استاندار همچنین ه تولید ۵ هزار بشکه در روز میعانات گازی در استان نیز اشاره و تاکیدکرد: انتظار میرود ظرفیتهای موجود استان با برنامههای توسعهای گره خورده و صرفاً در قالب زنجیرههای ارزش به ثمر بنشینند و این رویکرد به ویژه در زنجیره نفت و گاز که استان ۲۵ درصد نفت خام کشور را تولید میکند و دومین تولیدکننده گاز است، حائز اهمیت است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فراهم آوردن بستههای خدماتی برای سرمایهگذاران، از هدفگذاری در حوزههای نفت، گیاهان دارویی، گردشگری و شیلات خبر داد و تاکید کرد: این بستهها از طریق سایتهای سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی، استانداری و وزارت اقتصاد و دارایی در دسترس قرار گرفته و سرمایهگذاران میتوانند به صورت حضوری نیز پیگیری کنند.
رحمانی با اشاره به واحدهای تولید مرغ حوزه ادامه داد: یک کشتارگاه فوق مدرن با ظرفیت ۶ هزار قطعه در ساعت (۴۲ هزار تن در سال) و کارخانه خوراک دام با تولید ۵۰ هزار تن در سال میشود.
رحمانی با بیان اینکه درحوزه شیلات، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۸۰ مزرعه فعال و تولید ۲۵ هزار تن در سال، سومین تولیدکننده قزلآلا در کشور است گفت: سه مجموعه ماهیان خاویاری با ظرفیت ۱۸۰۰ تن، چهار واحد فرآوری با ظرفیت ۴۲۶۰۰ تن و سه واحد خوراک با ظرفیت ۳۲ هزار تن در حال آمادهسازی برای بهرهبرداری است.
وی افزود: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی نیز برای تامین ۵۰ درصد نیاز کشور به بچه ماهی در حال پیگیری تامین اعتبار است.
استاندار با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان گفت:نرخ بیکاری استان طی یک سال گذشته از ۹ درصد به ۶.۸ درصد کاهش یافته است و هدفگذاری سالانه برای ایجاد ۹ هزار ۵۰۰ شغل در استان انجام شده که سهم گردشگری نیز در آن قابل توجه است.
رحمانی با اشاره طرحهای در دست اجرا در حوزه گردشگری استان گفت: ۱۷ طرح اصلی گردشگری که به دلیل کمبود منابع متوقف شده بودند، با رفع محدودیتهای قانونی و تزریق منابع مالی در سفر ریاست جمهوری، به زودی عملیاتی خواهند شد.
وی افزود: ۶ طرح عمدتاً بومگردی نیز به بهرهبرداری رسیدهاند، و طرح مهم پل معلق نیز با رفع موانع به زودی آغاز میشود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به بازارچههای صنایع دستی و منطقه نمونه گردشگری گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی و بازاریابی محصولات، احداث بازارچههای صنایع دستی در شهرستانهای بویراحمد، دنا، گچساران و کهگیلویه آغاز شده و ۱۴ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای آن در نظر گرفته شده است.
رحمانی به سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان اشاره کرد و افزود: علاوه بر اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان، قول تامین هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه گردشگری و تعریف منطقه سیسخت و شهرستان دنا به عنوان منطقه نمونه گردشگری را داده است.
استاندار با اشاره به ظرفیت معادن استان اضافه کرد: با وجود ۲۵۰ میلیون تن ظرفیت معدنی، سهم ارزش افزوده معادن استان تنها یک دهم درصد است. رحمانی به طرح فرآوری کنسانتره فسفات با سرمایهگذاری ۹۰۰ میلیارد تومان در گام اول اشاره کرد و افزود:مراحل بعدی به اسید فسفریک و کارخانه پتروشیمی تبدیل خواهد شد.
استاندار با بیان اینکه مذاکراتی با سرمایهگذاران برای فرآوری بوکسیت و سلستین در حال انجام است ادامه داد: سیاست استان این است که سرمایهگذارانی که برنامه فرآوری داشته باشند، در اولویت قرار گیرند تا ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد شود.
وی بر اهمیت توسعه پایدار در تمامی حوزهها، به ویژه گردشگری و صنایع دستی، تاکید کرد و افزود: هدف نهایی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و بهبود کیفیت زندگی مردم استان است.