بهرهبرداری از ۱۸۲ طرح محرومیتزدایی بسیج سازندگی در سپیدان
۱۸۲ طرح محرومیتزدایی بسیج سازندگی در سپیدان به بهرهبرداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،
۱۸۲ طرح محرومیتزدایی بسیج شهرستان سپیدان با حضور سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور به بهرهبرداری رسید.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در آیین بهرهبرداری از این طرحها با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای آبخیزداری و مدیریت جامع حوضههای آبریز، اظهارکرد: اجرای چنین پروژههایی نقش موثری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب، حفظ خاک و افزایش پوشش گیاهی دارد و میتواند زمینهساز توسعه پایدار، بهویژه در مناطق کوهستانی و مستعد فرسایش باشد.
سردار محمد زهرایی همچنین بر لزوم تداوم اجرای اینگونه طرحها با مشارکت دستگاههای اجرایی و همراهی مردم محلی تاکید کرد.
سردار زهرایی در این جلسه با اشاره به جایگاه والای تفکر جهادی در نظام اسلامی، افزود: روحیه جهادی و خدمت بیمنت، یکی از مهمترین سرمایههای انقلاب اسلامی است که امروز در قالب بسیج سازندگی و گروههای جهادی، بهصورت عملی در میدانهای خدمترسانی و محرومیتزدایی متجلی شده است.
وی با تاکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاهها و نهادهای اجرایی بیان کرد: قرارگاههای محرومیت زدایی باید بهعنوان محور هماهنگی و انسجامبخشی فعالیتهای جهادی عمل کنند تا اقدامات انجامشده هدفمند، اثربخش و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم مناطق محروم باشد.
رئیس بسیج سازندگی با اشاره به نقش کلیدی جهادگران در حل مشکلات معیشتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی مناطق کمبرخوردار تصریح کرد: جهادگران امروز افسران خط مقدم خدمت به مردم هستند و با تکیه بر ایمان، تخصص و روحیه ایثار، توانستهاند در شرایط سخت، گرههای بزرگی از مشکلات مردم باز کنند.
در ادامه این نشست، گزارشی از اقدامات انجامشده توسط گروههای جهادی در حوزههای عمرانی، اشتغالزایی، بهداشت و درمان، آبرسانی، مسکن محرومان و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی ارائه شد و حاضران به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود در راستای ارتقای سطح کیفی فعالیتهای جهادی پرداختند.
در ادامه این مراسم، با حضور سردار زهرایی، از جهادگران برتر شهرستان سپیدان که در حوزههای مختلف عمرانی، فرهنگی و محرومیتزدایی فعالیت شاخص و اثرگذار داشتهاند تجلیل به عمل آمد.